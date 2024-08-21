Прогноз погоды в Украине 21 августа

Бабушка под дождем с зонтиком. Фото: РБК-Украина

Сегодня, 21 августа, сухая и жаркая погода ожидается почти по всей территории Украины. Однако в большинстве западных областей некоторый период будет дождь и гроза.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр на странице Facebook.

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Прогноз погоды на 21 августа. Фото: Укргидрометцентр

Согласно прогнозам метеорологов, только в большинстве западных областей днем будет кратковременный дождь и гроза. По всей остальной территории прогнозируют переменную облачность, без осадков.

В частности, температура ночью составит +15...20 °С, а на побережье морей до +23 °С. Днем в западных областях +29...34 °С, а на остальной территории сильная жара с температурой +35...37 °С.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Прогноз от Натальи Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко также прогнозирует жару. По ее словам, 21 августа в большинстве областей Украины ожидается +30...35 °С, местами (кроме западных областей) +35...37 °С. В Киеве в этот день тоже будет сухо солнечно и очень жарко, около +35°С.

Однако уже 22 и 23 августа, по прогнозам Диденко, жара несколько ослабнет на севере Украины, в западных областях и частично в центре. восток и юг останутся в "жарком статусе-кво". Однако ослабление жары ожидается с 28 числа.

"До конца августа жары будет еще хватать в Украине, ближайшее ощутимое ослабление жары маячит где-то с 28 августа", — написала она на своей странице в Facebook.