Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко на завтра, 22 августа

Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в четверг, 22 августа, в большинстве областей ожидается очень жаркая погода. Столбики термометров достигнут меток +33...+38 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 22 августа

По словам синоптика, завтра на востоке, юге и в большинстве центральных областей будет сильная жара +33...+38 °C. В то же время в западных областях, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях температура воздуха упадет до +25...+29 °C, на западе местами до +23...+25 °C.

А в Сумской и Черниговской области ожидается +30...+34 °C.

В Украине в четверг будет преобладать сухая погода, лишь в южной и западной частях местами возможны локальные кратковременные грозовые дожди.

Скриншот поста Диденко

Погода в Киеве 22 августа

В Киеве завтра прогнозируют ослабление жары — столбики термометров упадут до +25...+29 °C, местами еще возможны +30 °C.

Однако в воскресенье и понедельник на следующей неделе в столицу вернется сильная жара. Ожидается температура воздуха около +35 °C, иногда возможно и выше.