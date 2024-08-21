Магнитные бури 21 августа — прогноз для метеозависимых

Мужчина страдает от головных болей. Фото: Pexels

В среду, 21 августа, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа по прогнозам синоптиков солнечная активность была умеренной.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 21 августа

За последние сутки на Солнце зафиксировали семь вспышек класса С и две вспышки класса М. Наибольшей из них стала вспышка М3,6.

Ученые объясняют, что солнечные вспышки М-класса являются средними из больших вспышек. В частности, М3,6 может вызвать слабые радиопомехи на дневной стороне Земли и вызвать солнечный радиационный шторм.

Солнечные вспышки. Фото: графика NASA

Прогнозируется, что в среду, 21 августа, геомагнитное поле будет на тихом уровне. Солнечная активность тоже будет умеренной с низкой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 21 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма – 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 65%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 20%;

Количество солнечных пятен – 87.

Магнитные бури могут ощутимо отрицательно сказываться на здоровье людей. Прогнозы магнитных бурь помогают защитить свое здоровье тем людям, у которых сердечно-сосудистые заболевания и уменьшить риски возникновения инфарктов и инсультов в высокоактивные дни.

Если возникают сильные магнитные бури, врачи советуют в следующих случаях придерживаться рекомендаций: