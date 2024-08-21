Магнитные бури 21 августа — прогноз для метеозависимых

Что принесут шесть вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
В среду, 21 августа, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа по прогнозам синоптиков солнечная активность была умеренной.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 августа
За последние сутки на Солнце зафиксировали семь вспышек класса С и две вспышки класса М. Наибольшей из них стала вспышка М3,6.
Ученые объясняют, что солнечные вспышки М-класса являются средними из больших вспышек. В частности, М3,6 может вызвать слабые радиопомехи на дневной стороне Земли и вызвать солнечный радиационный шторм.
Прогнозируется, что в среду, 21 августа, геомагнитное поле будет на тихом уровне. Солнечная активность тоже будет умеренной с низкой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 21 августа:
- Возможность малого геомагнитного шторма – 1%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 65%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 20%;
- Количество солнечных пятен – 87.
Магнитные бури могут ощутимо отрицательно сказываться на здоровье людей. Прогнозы магнитных бурь помогают защитить свое здоровье тем людям, у которых сердечно-сосудистые заболевания и уменьшить риски возникновения инфарктов и инсультов в высокоактивные дни.
Если возникают сильные магнитные бури, врачи советуют в следующих случаях придерживаться рекомендаций:
- ложиться спать вовремя и соблюдать четкий режим сна;
- спать не менее 7-8 часов;
- питаться сбалансировано, не злоупотреблять фастфудом и тяжелой пищей;
- отложить дела, требующие сильной умственной, психологической или физической нагрузки;
- предпочитайте в рационе фрукты и овощи;
- пить больше воды;
- прогуливаться на свежем воздухе;
- избегать стрессовых ситуаций;
- не употреблять алкоголь и табак или минимизировать их количество.
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