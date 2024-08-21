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Что принесут шесть вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

21 августа 2024 13:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 21 августа — прогноз для метеозависимых
Мужчина страдает от головных болей. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В среду, 21 августа, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа по прогнозам синоптиков солнечная активность была умеренной.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце зафиксировали семь вспышек класса С и две вспышки класса М. Наибольшей из них стала вспышка М3,6.

Ученые объясняют, что солнечные вспышки М-класса являются средними из больших вспышек. В частности, М3,6 может вызвать слабые радиопомехи на дневной стороне Земли и вызвать солнечный радиационный шторм.

Магнитные бури 21 августа
Солнечные вспышки. Фото: графика NASA

Прогнозируется, что в среду, 21 августа, геомагнитное поле будет на тихом уровне. Солнечная активность тоже будет умеренной с низкой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 21 августа:

  • Возможность малого геомагнитного шторма – 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 65%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 20%;
  • Количество солнечных пятен – 87.

Магнитные бури могут ощутимо отрицательно сказываться на здоровье людей. Прогнозы магнитных бурь помогают защитить свое здоровье тем людям, у которых сердечно-сосудистые заболевания и уменьшить риски возникновения инфарктов и инсультов в высокоактивные дни.

Если возникают сильные магнитные бури, врачи советуют в следующих случаях придерживаться рекомендаций:

  • ложиться спать вовремя и соблюдать четкий режим сна;
  • спать не менее 7-8 часов;
  • питаться сбалансировано, не злоупотреблять фастфудом и тяжелой пищей;
  • отложить дела, требующие сильной умственной, психологической или физической нагрузки;
  • предпочитайте в рационе фрукты и овощи;
  • пить больше воды;
  • прогуливаться на свежем воздухе;
  • избегать стрессовых ситуаций;
  • не употреблять алкоголь и табак или минимизировать их количество.

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