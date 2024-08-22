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Жара местами достигнет +38 °С — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на сегодня

22 августа 2024 04:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на четверг, 22 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Девушка, страдающая из-за сильной жары, сидит возле вентилятора. Фото иллюстративное: lvhn.org
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в четверг, 22 августа, будет преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы возможны только в южных и западных регионах, а днем в Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 22 августа
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть с северо-запада, а на Левобережье — с юго-востока. Скорость ветра составит 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +16...+21 °С, а на юге страны — до +24 °С. Днем в западных и Житомирской областях будет +21...+26 °С. В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях температура составит +28...+33 °С. На остальной территории ожидается сильная жара +35...+37 °С. В Карпатах будет +15...+20 °С.

Карта температур в Украине на 22 августа
Карта температур в Украине на 22 августа

В Киевской области переменная облачность. Без осадков, однако днем в области местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит +16...+21 °С, а днем +28...+33 °С. В столице ночью температура снизится до +20 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +30...+32 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Пожарная опасность в Украине на 24 августа
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

На всей территории Украины, кроме западных областей, в период с 22 по 24 августа включительно ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в четверг, 22 августа, на востоке, юге и большинстве центральных областей сильная жара достигнет +33...+38 °С. На западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях жара ослабнет до +25...+29 °С, в западных регионах местами даже до +23...+25 °С. В Сумской и Черниговской областях ожидается +30...+34 °С.

"В целом в Украине будет преобладать сухая погода, разве что по южной части Украины и на западе иногда возможны локальные кратковременные грозовые дожди", — прогнозирует Диденко.

В Киеве ожидается ослабление жары. Температура воздуха снизится до +25...+30 °С.

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