Прогноз погоди в Україні на четвер, 22 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Дівчина, яка страждає через сильну спеку, сидить біля вентилятора. Фото ілюстративне: lvhn.org

Погода в Україні в четвер, 22 серпня, буде переважно без опадів. Місцями короткочасні дощі та грози можливі лише в південних і західних регіонах, а вдень ще й у Житомирській, Київській, Вінницькій і Дніпропетровській областях.

Про це в середу, 21 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 22 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме з північного заходу, а на Лівобережжі — з південного сходу. Швидкість вітру становитиме 5–10 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +16...+21 °С, а на півдні країни до +24 °С. Удень у західних і Житомирській областях буде +21...+26 °С. У Київській, Чернігівській, Вінницькій і Черкаській областях температура становитиме +28...+33 °С. На решті території очікується сильна спека +35...+37 °С. У Карпатах буде +15...+20 °С.

Карта температур в Україні на 22 серпня

На Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів, однак удень в області може місцями пройти короткочасний дощ із грозою. Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +16...+21 °С, а вдень +28...+33 °С. У столиці вночі температура знизиться до +20 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30...+32 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

На всій території України, крім західних областей, у період із 22 до 24 серпня включно очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у четвер, 22 серпня, на сході, півдні та в більшості центральних областей сильна спека сягне +33...+38 °С. На заході, а також у Житомирській, Київській і Вінницькій областях спека послабне до +25...+29 °С, у західних регіонах подекуди навіть до +23...+25 °С. У Сумській і Чернігівській областях очікується +30...+34 °С.

"Загалом в Україні переважатиме суха погода, хіба по південній частині України та на заході подекуди можливі локальні короткочасні грозові дощі", — прогнозує Діденко.

У Києві очікується послаблення спеки. Температура повітря знизиться до +25...+30 °С.