Погода в Україні на 22 серпня — прогноз від Укргідрометцентру

Люди потерпають від спеки та рятуються у фонтані. Фото ілюстративне: Reuters

Укргідрометцентр дав прогноз погоди по Україні на завтра, 22 серпня. Синоптики попереджають про сильну спеку до +37 °C у деяких областях.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у середу, 21 серпня.

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Погодна карта України на 22 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 серпня

За даними Укргідрометцентру, завтра, 22 серпня, у південній та західній частинах України, а також вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях місцями можна очікувати на короткочасні дощі, грози. На решті території — без опадів.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі — південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21 °C, на півдні країни до +24 °C. Вдень у західних та Житомирській областях +21...+26 °C, в Карпатах +15...+20 °C.

У Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях +28... 33 °C, на решті території — сильна спека +35...+37 °C.

Температурна карта на 22 серпня. Фото: meteopost

Прогноз погоди на 22 серпня по Київщині

У Києві та області 22 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21 °C, вдень +28...+33 °C. У Києві вночі близько +20 °C, вдень +30...+32 °C.