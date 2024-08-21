Погода в Украине на 22 августа — прогноз от Укргидрометцентра

Люди страдают от жары и спасаются в фонтане. Фото иллюстративное: Reuters

Укргидрометцентр дал прогноз погоды по Украине на завтра, 22 августа. Синоптики предупреждают о сильной жаре и +37 °C в некоторых областях.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в среду, 21 августа.

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Карта Украины на 22 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 августа

По данным Укргидрометцентра, завтра, 22 августа, в южной и западной частях Украины, а также днем и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях местами можно ожидать кратковременные дожди, грозы. На остальной территории — без осадков.

Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +16...+21 °C, на юге страны до +24 °C. Днем в западных и Житомирской областях +21...+26 °C, в Карпатах +15...+20°C.

В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях +28...33 °C, на остальной территории — сильная жара +35...+37 °C.

Температурная карта на 22 августа. Фото: meteopost

Прогноз погоды на 22 августа по Киевской области

В Киеве и области 22 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Днем по области местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +16...+21 °C, днем +28...+33 °C. В Киеве ночью около +20 °C, днем +30...+32 °C.