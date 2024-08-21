Погода в Україні на 22 серпня — прогноз від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Чайка йде по зневодненій землі. Фото: Reuters

Погода в Україні у четвер, 22 серпня, дивуватиме контрастами. У частині областей попереджають про дощі із грозами, на решті території буде сухо та спекотно. Подекуди очікується до +37 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у середу, 21 серпня. —

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Температурна карта на 22 серпня. Фото: meteopost

Прогноз погоди в Україні на 22 серпня

За прогнозом синоптиків, у четвер, 22 серпня, на півдні та заході України, а також вдень у Київській, Вінницькій, Житомирській та Дніпропетровській областях місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами. Решта території — без опадів.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі — південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21 °C, на півдні країни до +24 °C. Вдень у західних та Житомирській областях +21...+26 °C, в Карпатах +15...+20 °C.

У Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях +28... 33 °C, на решті території — сильна спека +35...+37 °C.

Погодна карта України на 22 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 22 серпня

На території Київської області та в столиці 22 серпня прогнозують мінливу хмарність. Вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21 °C, вдень +28...+33 °C. У Києві вночі близько +20 °C, вдень +30...+32 °C.

Температурна діаграма для Києва на тиждень. Фото: скриншот

Погода на 22 серпня від народного синоптика Наталки Діденко

У Києві 22, 23 та 24 серпня очікується послаблення спеки. Температура повітря знизиться до притомніших +25...+29 °C, іноді ще можуть фіксуватися +30 °C.

В Україні 22 серпня на сході, півдні та в більшості центральних областей — сильна спека, +33...+38 °C.

У західних областях, на Житомирщині, Київщині, Вінниччині спека послабне до +25...+29 °C, на заході місцями до +23...+25 °C.

На Сумщині, Чернігівщині очікується +30...+34 °C.

"Загалом в Україні переважатиме суха погода, хіба по південній частині України та на заході подекуди завтра можливі локальні короткочасні грозові дощі", — резюмує Діденко.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз на 22 серпня від Ігоря Кібальчича

У четвер, 22 серпня, у більшості областей України опадів не очікується. За даними синоптика Ігоря Кібальчича, в деяких регіонах стовпчики термометрів можуть досягти відмітки +39 °С.

Вітер на Правобережжі країни північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі — змінних напрямів, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +17…+22 °C, на узбережжі морів +19…+24 °C. Вдень у північних та західних регіонах +26…+31 °C, на решті країни +34…+39 °C.