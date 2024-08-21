Погода в Украине на 22 августа — прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Чайка идет по обезвоженной земле. Фото: Reuters

Погода в Украине в четверг, 22 августа, будет удивлять контрастами. В части областей предупреждают о дождях с грозами, на остальной территории будет сухо и жарко. Кое-где ожидается до +37 °C.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в среду, 21 августа.

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Температурная карта на 22 августа. Фото: meteopost

Прогноз погоды в Украине на 22 августа

По прогнозу синоптиков, в четверг, 22 августа, на юге и западе Украины, а также днем в Киевской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Остальные территории — без осадков.

Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +16...+21 °C, на юге страны до +24 °C. Днем в западных и Житомирской областях +21...+26 °C, в Карпатах +15...+20 °C.

В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях +28...33 °C, на остальной территории — сильная жара +35...+37 °C .

Карта Украины на 22 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 22 августа

На территории Киевской области и в столице 22 августа прогнозируют переменную облачность. Днем по области местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +16...+21 °C, днем +28...+33 °C. В Киеве ночью около +20 °C, днем +30...+32 °C.

Температурная диаграмма для Киева в неделю. Фото: скриншот

Погода на 22 августа от народного синоптика Наталки Диденко

В Киеве 22, 23 и 24 августа ожидается ослабление жары. Температура воздуха снизится до более сознательных +25...+29 °C, иногда еще могут фиксироваться +30 °C.

В Украине 22 августа на востоке, юге и большинстве центральных областей — сильная жара, +33...+38 °C.

В западных областях, в Житомирской, Киевской, Винницкой жара ослабнет до +25...+29 °C, на западе местами до +23...+25 °C.

В Сумской, Черниговской области ожидается +30...+34 °C.

"В целом в Украине будет преобладать сухая погода, разве что по южной части Украины и на западе иногда завтра возможны локальные кратковременные грозовые дожди", — резюмирует Диденко.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз на 22 августа от Игоря Кибальчича

В четверг, 22 августа, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. По данным синоптика Игоря Кибальчича, в некоторых регионах столбики термометров могут дойти до отметки +39 °С.

Ветер на Правобережье страны северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье — переменные направления, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +17…+22 °C, на побережье морей +19…+24 °C. Днем в северных и западных регионах +26...+31°C, на остальной части страны +34...+39 °C.