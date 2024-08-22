Погода в Україні на завтра 23 серпня — прогноз Укргідрометцентру

Сильний дощ. Фото: Reuters

Погода в різних областях України у п'ятницю, 23 серпня, буде максимально відрізнятися. У низці областей пануватиме стабільна спека, тим часом на Дніпропетровщині та Запоріжжі слід чекати на дощі із грозами.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у четвер, 22 серпня.

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Погодна карта на 23 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 серпня

У п'ятницю, 23 серпня, по території всієї України очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі +12...+17 °C, вдень +23...28 °C. На решті території вночі +17...+22 °C, вдень +29...+34 °C, місцями сильна спека +35 °C.

Температурна карта на 23 серпня. Фото: meteopost

Прогноз погоди на 23 серпня по Київщині

У Києві та області 23 серпня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі +12...+17 °C, вдень +23...+28 °C. У Києві вночі +15...+17 °C, вдень +25...+27 °C