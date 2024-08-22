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На Україну насувається грозовий фронт — які регіони будуть в небезпеці завтра

22 серпня 2024 20:03
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Синоптики попередили українців про грози та спеку до +35 °C
Гроза. Фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Україні у п'ятницю, 23 серпня, прогнозують спекотну погоду з температурою повітря в межах +29...+35 °C. В деяких областях пройдуть сильні грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 23 серпня

В Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Хоча опадів не передбачається, на сході країни, а також у Дніпропетровській і Запорізькій областях можливі короткі дощі та грози.

Вітер змінюватиме свій напрямок та дутиме із швидкістю 3-8 м/с.

В західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі очікується температура від +12 °C до +17 °C, а вдень від +23 °C до +28 °C. В інших регіонах вночі температура буде варіюватися від +17 °C до +22 °C, а вдень коливатиметься між +29 °C і +34 °C, місцями підвищуючись до +35 °C.

У Київській області очікується перемінна хмарність, але без опадів. Вітер дутиме з різних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Нічна температура коливатиметься від +12 °C до +17 °C, а вдень вона підніметься до +23...+28°C. У самому Києві нічні температури прогнозують в межах +15...+17°C, тоді як денні показники можуть досягти +25...+27 °C.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 23 серпня

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що 23 серпня в Україні пануватиме спека, зокрема на півдні, сході та в основній частині центральних областей температура підніметься до +30...+35 °C.

На заході, півночі, у Вінницькій області, а також на більшій частині Черкащини і Полтавщини стовпчик термометра знизиться до +24...+29 °C.

"На День Прапора та на День Незалежності від атмосфери чудовий подарунок. Неймовірно, проте саме цими днями у столиці спека послабне до: завтра +27 °C та ще й вітерцем, 24 серпня +29 °C", — зазначила Наталка Діденко.

Температурна карта на 23 серпня. Фото: meteopost
Температурна карта на 23 серпня. Фото: meteopost

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 23 серпня

За прогнозом Кібальчича, у п'ятницю, 23 серпня, погода буде малохмарною. Вітер буде північно-західний, а в західних областях змінного напрямку з півдня, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі на заході та півночі країни коливатиметься від +10 до +15 °C, тоді як вдень варіюватиметься від +27 °C до +32 °C. У решті території України вночі температура буде від +15 °C до +20 °C, а вдень підніметься до +30…+35 °C.

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