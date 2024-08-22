Погода в Украине 23 августа — прогноз Наталки Диденко

Прохожие на улице во время жары. Фото: Reuters

Погода в Украине 23 августа будет преимущественно засушливая, кое-где температура снизится. Дождей можно ожидать только в Донецкой области. А через несколько дней жара снова усилится.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в Facebook в четверг, 21 августа.

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Погода в Украине 23 августа

23 августа на юге, востоке и в большинстве центральных областей будет сильная жара, днем +30...+35 °C.

На западе, севере, Винницкой, значительной части Черкасской области и Полтавщины столбик термометра упадет до +24...+29 °C.

"На День Флага и в День Независимости от атмосферы отличный подарок. Невероятно, однако именно на днях в столице жара ослабнет до: завтра +27 °C и еще ветерком, 24 августа +29 °C", — написала Диденко.

По прогнозу Наталки Диденко, с воскресенья жара снова усилится. Облегчения можно ожидать с 1-2 сентября, когда температура воздуха снизится до комфортной.