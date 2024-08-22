Погода в Україні 23 серпня — прогноз Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко попередила про нову хвилю спеки в Україні — коли чекати
Погода в Україні 23 серпня буде переважно посушливою, подекуди температура знизиться. Дощів можна чекати лише на Донеччині. А за кілька днів спека знов посилиться.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook у четвер, 21 серпня.
Погода в Україні 23 серпня
23 серпня на півдні, сході та в більшості центральних областей втримається сильна спека, вдень +30...+35 °C.
На заході, півночі, на Вінниччині, значній частині Черкащини та Полтавщини стовпчик термометра впаде до +24...+29 °C.
"На День Прапора та на День Незалежності від атмосфери чудовий подарунок. Неймовірно, проте саме цими днями у столиці спека послабне до: завтра +27 °C та ще й вітерцем, 24 серпня +29 °C", — написала Діденко.
За прогнозом Наталки Діденко, з неділі спека знову посилиться. Полегшення можна чекати з 1-2 вересня, температура повітря знизиться до комфортної.
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