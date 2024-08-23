Погода в Украине на выходные 24 и 25 августа — прогноз Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Мужчина страдает от сильной жары. Фото иллюстративное: zhv.dp.gov.ua

Погода в Украине в субботу и воскресенье, 24 и 25 августа, будет преимущественно без осадков. Местами кратковременный дождь и гроза возможны только в восточных и юго-восточных областях.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в Укргидрометцентре.

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Карта температур в Украине на 24 августа

Температура воздуха в субботу, 24 августа, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью будет +10...+17 °C, а днем +23...+28 °C.

Карта температур в Украине на 25 августа

В воскресенье столбики термометров ночью опустятся до +16...+22 °C, а днем поднимутся до +29...+34 °C. На юге и востоке местами ожидается сильный зной до +35...+37 °C.

Предупреждение о пожарной опасности

В субботу и воскресенье, 24 и 25 августа по всей территории Украины, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской областей, а 24 августа Черновицкой области, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в Киеве на День Независимости, 24 августа, жара ослабнет до +29 °C, однако в воскресенье снова усилится. Прогноз на выходные для других областей синоптик пока не сообщала, правда, отметила, что снижения температуры до комфортного уровня следует ожидать в первые дни сентября.