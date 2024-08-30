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Лето заканчивается жаркими днями — синоптики дали прогноз на выходные

30 августа 2024 21:14
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на выходные, 31 августа и 1 сентября, от Укргидрометцентра
Мужчины сидят возле фонтана. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В последний день лета, 31 августа, в Украине ожидается теплая погода без осадков, за исключением некоторых южных регионов. На 1 сентября синоптики также прогнозируют отсутствие осадков, с температурой днем до +33 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 31 августа

В последний день лета синоптики не прогнозируют осадки на территории Украины. Лишь в южных регионах, ночью на Днепропетровщине и Кировоградской области местами кратковременный дождь с грозой.

Ветер северо-восточный, с переходом на Левобережье на юго-восточный, 5-10 м/с, днем на юге и востоке страны отдельные порывы 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +15…+20 °С, в южных областях до +23 °С. Днем предполагается +26...+31 °С, в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях до +34 °С.

погода 31 августа
Температура в Украине 31 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 1 сентября

Синоптики сообщают, что не стоит ожидать осадков в эти выходные. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, завтра днем на юге и востоке страны отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет достигать +15...+20 °С, в южных областях столбики термометров будут показываться до +23 °С. Днем ожидается от +26...+33 °С.

погода на 1 сентября
Температурная карта 1 сентября. Фото: Метеопост

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