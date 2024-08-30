Прогноз погоды в Украине на завтра, 31 августа.

Жара будет отступать — синоптики спрогнозировали, каким будет последний день лета
Погода в Украине завтра, 31 августа, ожидается жаркой, однако местами с дождями. Некоторые области покроют порывы ветра, но антициклон еще удержит свое господство в последний день лета.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Погода в Украине 31 августа
Синоптики обещают на завтра переменную облачность, без осадков. Лишь на юге, ночью в Днепропетровской и Кировоградской области местами кратковременный дождь с грозой.
Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с, днем на юге и востоке страны порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +15...+20°С, в южных областях до +23°С; днем +26...+31°С, в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях до +34°С.
В Киевской области без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20°С, днем +26...+31°С.
В столице ночью +17...+19°С, днем около +30°С.
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