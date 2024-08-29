Прогноз погоды в Украине на завтра, 30 августа

Дожди и сильная жара — прогноз погоды в Украине на завтра
Погода в Украине в пятницу, 30 августа, ожидается с переменной облачностью. Во всех областях будет жара, однако местами пройдут дожди с грозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 30 августа
Синоптики рассказали, что осадки ожидаются только в южной части страны. Ветер будет восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью +15...+20 °С, на юге до +23 °С. Днем столбики термометров вырастут до +28...+33 °С, в горах ночью +10...+15 °С, днем +14...+19 °С.
Погода в Киевской области 30 августа
В столичном регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +15...+20 °С, днем +28...+33 °С;
- в Киеве ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине
В Украине, кроме большинства районов Одесской и Херсонской областей, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды от Игоря Кибальчича
Синоптик рассказал, что небольшие дожди с грозами возможны в Херсонской области и в Крыму. На остальной территории без существенных осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с, в Приазовье порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +19…+24 °С, днем +30…+35 °С.
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