Прогноз погоды в Украине на завтра, 30 августа

Летний дождь. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в пятницу, 30 августа, ожидается с переменной облачностью. Во всех областях будет жара, однако местами пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 30 августа

Синоптики рассказали, что осадки ожидаются только в южной части страны. Ветер будет восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +15...+20 °С, на юге до +23 °С. Днем столбики термометров вырастут до +28...+33 °С, в горах ночью +10...+15 °С, днем +14...+19 °С.

Погода в Украине 30 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 30 августа

В столичном регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +15...+20 °С, днем +28...+33 °С;

в Киеве ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

В Украине, кроме большинства районов Одесской и Херсонской областей, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине 30 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Игоря Кибальчича

Синоптик рассказал, что небольшие дожди с грозами возможны в Херсонской области и в Крыму. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с, в Приазовье порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +19…+24 °С, днем +30…+35 °С.