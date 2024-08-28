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Вспышки на Солнце принесут неожиданность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

28 августа 2024 16:30
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 28 августа — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. На Солнце произошло восемь вспышек, поэтому во вторник, 28 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и одна вспышка класса М, наибольшая из которых М1,1. Такие вспышки мало влияют на Землю.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Но 28 августа на Земле и ожидается слабая магнитная буря уровня G1, которая может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может отрицательно повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

магнитные бури 28 августа
Женщина испытывает головную боль из-за магнитных бурей. Фото: freepik

Солнечная активность на 28 августа

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • Количество солнечных пятен — 68.

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури оказывают негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, которые иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:

  • не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте режим дня;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спите не менее 7-8 часов в сутки.

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