Магнітні бурі 28 серпня — прогноз для метеозалежних

Спалахи на Сонці принесуть несподіванку для метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. На Сонці сталося вісім спалахів, тому у вівторок, 28 серпня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 28 серпня
Зазначається, що за останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу С та один спалах класу М, найбільший з яких М1,1. Такі спалахи мало впливають на Землю.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у середу геомагнітне поле від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Але 28 серпня на Землі і очікується слабка магнітна буря рівня G1, яка може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Сонячна активність на 28 серпня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
- Кількість сонячних плям — 68.
Як захиститися від магнітних бур
Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.
Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:
- не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся режиму дня;
- більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спіть не менше 7-8 годин на добу.
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