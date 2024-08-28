Магнітні бурі 28 серпня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: freepik

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. На Сонці сталося вісім спалахів, тому у вівторок, 28 серпня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 серпня

Зазначається, що за останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу С та один спалах класу М, найбільший з яких М1,1. Такі спалахи мало впливають на Землю.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у середу геомагнітне поле від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Але 28 серпня на Землі і очікується слабка магнітна буря рівня G1, яка може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Жінка відчуває головний біль через магнітні бурі. Фото: freepik

Сонячна активність на 28 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 68.

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: