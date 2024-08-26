Прогноз магнітних бур на сьогодні, 26 серпня

Багато спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у понеділок, 26 серпня, не очікується на Землі. Водночас за останню добу на Сонці сталося 12 спалахів класу С та чотири — М.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур 26 серпня
Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. Спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Найбільшим був М1,7, який може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Геомагнітне поле сьогодні буде на спокійному рівні. Сонячна активність очікується помірною, з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 26 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
- кількість сонячних плям — 88.
Вплив магнітних бур на здоров'я людей
Негативний вплив магнітних бур на організм може спровокувати розвиток хвороб, таких як інфаркт, інсульт або розлади вегетосудинної дистонії. Профілактичні заходи перед такими космічними подіями можуть полегшити їх наслідки.
Як уникнути загрози здоров'ю від магнітних бур:
- Знизьте рівень стресу до початку або під час магнітних бур;
- більше перебувайте на свіжому повітрі;
- не зловживайте кавою, енергетичними напоями та особливо — алкоголем;
- підготуйте необхідний запас лікарських засобів;
- пийте більше трав'яного чаю;
- зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
- прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.
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