Прогноз магнітних бур на 25 серпня

Головний біль у жінки. Фото: pixabay.com

У неділю, 25 серпня, не прогнозується значних магнітних бур. Проте метеозалежним людям варто звернути увагу на своє самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур 25 серпня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була підвищеною. За цей час на Сонці сталося п'ять спалахів класу C та сім спалахів класу M, найбільший з яких M5,1.

Спалахи класу M вважаються середніми за потужністю серед великих спалахів. Спалах M5,1 може призвести до незначних радіоперешкод на денній стороні Землі, а також до можливого сонячного радіаційного шторму.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною, з невеликим шансом виникнення спалаху класу X.

Сонячна активність на 25 серпня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 90.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Хоча сильних магнітних бур сьогодні не передбачається, метеозалежним людям варто звернути увагу на своє самопочуття.

Магнітні бурі можуть викликати головний біль, безсоння, підвищений артеріальний тиск та інші неприємні симптоми. Щоб зменшити негативний вплив, рекомендується дотримуватися режиму дня, уникати стресів і більше відпочивати.