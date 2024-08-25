Прогноз магнитных бурь на 25 августа

Кому грозит опасность из космоса — прогноз магнитных бурь на сегодня
В воскресенье, 25 августа, не прогнозируется значительных магнитных бурь. Однако метеозависимым людям следует обратить внимание на свое самочувствие.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь 25 августа
За последние 24 часа солнечная активность была повышенной. За это время на Солнце произошло пять вспышек класса C и семь вспышек класса M, самая большая из которых M5,1.
Вспышки класса M считаются средними по мощности среди больших вспышек. Вспышка M5,1 может привести к незначительным радиопомехам на дневной стороне Земли, а также к возможному солнечному радиационному шторму.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшим шансом возникновения вспышки класса X.
Солнечная активность на 25 августа:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 90.
Воздействие магнитных бурь на здоровье
Хотя сильных магнитных бурь сегодня не предвидится, метеозависимым людям следует обратить внимание на свое самочувствие.
Магнитные бури могут вызвать головную боль, бессонницу, повышенное артериальное давление и другие неприятные симптомы. Чтобы уменьшить негативное влияние, рекомендуется соблюдать режим дня, избегать стрессов и больше отдыхать.
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