Прогноз магнитных бурь на 25 августа

Головная боль у женщины. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 25 августа, не прогнозируется значительных магнитных бурь. Однако метеозависимым людям следует обратить внимание на свое самочувствие.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь 25 августа

За последние 24 часа солнечная активность была повышенной. За это время на Солнце произошло пять вспышек класса C и семь вспышек класса M, самая большая из которых M5,1.

Вспышки класса M считаются средними по мощности среди больших вспышек. Вспышка M5,1 может привести к незначительным радиопомехам на дневной стороне Земли, а также к возможному солнечному радиационному шторму.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшим шансом возникновения вспышки класса X.

Солнечная активность на 25 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 90.

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Хотя сильных магнитных бурь сегодня не предвидится, метеозависимым людям следует обратить внимание на свое самочувствие.

Магнитные бури могут вызвать головную боль, бессонницу, повышенное артериальное давление и другие неприятные симптомы. Чтобы уменьшить негативное влияние, рекомендуется соблюдать режим дня, избегать стрессов и больше отдыхать.