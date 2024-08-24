Магнитные бури 24 августа - прогноз для метеозависимых

Мужчина страдает от головных болей. Фото: Pexels

В Украине, в субботу, 24 августа, не прогнозируют существенных магнитных бурь. За последние 24 часа солнечная активность была умеренной, однако некоторое влияние ученые все же прогнозируют.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь 24 августа

На Солнце за последние 24 часа произошли восемь вспышек класса С, а также одна вспышка класса М5,1.

Вспышки М-класса на Солнце средние из больших вспышек и могут вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне Земли. Возможен также солнечный радиационный шторм.

Тем не менее, в пятницу геомагнитное поле будет колебаться от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 23 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 20%

Количество солнечных пятен – 80.

Головная боль у мужчины. Фото: Pexels

Как магнитные бури влияют на состояние здоровья

Магнитные бури могут ощутимо отрицательно сказываться на здоровье людей. Прогнозы магнитных бурь помогают защитить свое здоровье тем людям, у которых сердечно-сосудистые заболевания и уменьшить риски возникновения инфарктов и инсультов в высокоактивные дни.