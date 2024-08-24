Магнитные бури 24 августа - прогноз для метеозависимых

Девять вспышек на Солнце принесут неожиданность — прогноз магнитных бурь на сегодня
В Украине, в субботу, 24 августа, не прогнозируют существенных магнитных бурь. За последние 24 часа солнечная активность была умеренной, однако некоторое влияние ученые все же прогнозируют.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь 24 августа
На Солнце за последние 24 часа произошли восемь вспышек класса С, а также одна вспышка класса М5,1.
Вспышки М-класса на Солнце средние из больших вспышек и могут вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне Земли. Возможен также солнечный радиационный шторм.
Тем не менее, в пятницу геомагнитное поле будет колебаться от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 23 августа:
- Возможность малого геомагнитного шторма – 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 20%
- Количество солнечных пятен – 80.
Как магнитные бури влияют на состояние здоровья
Магнитные бури могут ощутимо отрицательно сказываться на здоровье людей. Прогнозы магнитных бурь помогают защитить свое здоровье тем людям, у которых сердечно-сосудистые заболевания и уменьшить риски возникновения инфарктов и инсультов в высокоактивные дни.
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