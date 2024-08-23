Магнитные бури 23 августа — прогноз для метеозависимых

Магнитные бури повлияли на самочувствие женщины. Фото: freepik

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло девять не очень мощных вспышек, потому в пятницу, 23 августа, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 23 августа

Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М5,1.

Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М5.1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 23 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 80.

Женщина испытывает головную боль из-за магнитных бурей. Фото: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: