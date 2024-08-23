Магнітні бурі 23 серпня — прогноз для метеозалежних

Магнітні бурі вплинули на самопочуття жінки. Фото: freepik

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці сталося дев'ять не дуже потужних спалахів, тому у п'ятницю, 23 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 23 серпня

Зазначається, що за останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та один спалах класу М5,1.

Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М5.1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 23 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 80.

Жінка відчуває головний біль через магнітні бурі. Фото: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: