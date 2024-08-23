Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Приємний сюрприз на День Незалежності — народний синоптик потішила українців прогнозом погоди arrow

Приємний сюрприз на День Незалежності — народний синоптик потішила українців прогнозом погоди

23 серпня 2024 12:35
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 24 серпня від Наталки Діденко
Дівчата з українським прапором у Києві. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні в суботу, 24 серпня, буде сонячною та не спекотною. На День Незалежності в більшості областей не буде опадів, проте на Луганщині та Донеччині можливі подекуди грози та дощі.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди 24 серпня від Наталки Діденко

В Україні 24 серпня  в більшості областей утримуватиметься температура +26..+30 °С. Спекотніше буде у східних областях, на південній частині та у Дніпропетровській області — +31...+35 °С.

погода 24 серпня 2024
Температурна карта України на 24 серпня. Фото: скриншот Метеопост

У Києві 24 серпня погода буде сонячною та без сильної спеки, впродовж дня очікуються +28...+29 °С. 

прогноз
Прогноз Наталки Діденко. Фото: скриншот

Наталка Діденко попередила, що вже у неділю сильна спека повернеться.

"Атмосфера саме на найголовніші наші свята робить нам такий чудовий синоптичний свіжий подарунок. Вже у неділю сильна спека повернеться. Проте недовго їй панувати", — написала вона.

Також важливі новини дня по темі:

погода літо Наталка Діденко дощ прогноз погоди погода в Україні спека серпень

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:06 Заклали капсулу часу — як відзначають День прапора у Львові

13:06 Іван Федоров поділився подробицями в якому стані поранені діти з Малокатеринівки

13:01 Допомога від ЮНІСЕФ — у шести регіонах українців підтримають у підготовці до зими

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

12:59 Моді зустрівся із Зеленським у Києві — з'явилися перші кадри

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

12:58 Махінації з ремонтами на 120 млн грн — в Одесі уникли розтрати бюджету

12:57 Справа Харківобленерго — НАБУ вручила підозру ще двом фігурантам оборудки

12:49 Станцію живить лише одна лінія — Запорізька АЕС через окупантів опинилася на межі до блекауту

12:45 ГУР знову атакувало російські телеканали — подробиці

12:35 Приємний сюрприз на День Незалежності — народний синоптик потішила українців прогнозом погоди

13:06 Заклали капсулу часу — як відзначають День прапора у Львові

13:06 Іван Федоров поділився подробицями в якому стані поранені діти з Малокатеринівки

13:01 Допомога від ЮНІСЕФ — у шести регіонах українців підтримають у підготовці до зими

12:59 Моді зустрівся із Зеленським у Києві — з'явилися перші кадри

12:58 Махінації з ремонтами на 120 млн грн — в Одесі уникли розтрати бюджету

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

12:57 Справа Харківобленерго — НАБУ вручила підозру ще двом фігурантам оборудки

12:49 Станцію живить лише одна лінія — Запорізька АЕС через окупантів опинилася на межі до блекауту

12:45 ГУР знову атакувало російські телеканали — подробиці

12:35 Приємний сюрприз на День Незалежності — народний синоптик потішила українців прогнозом погоди

12:34 Вулиці Донецька прикрасили десятки українських прапорів — партизани показали кадри

Ексклюзив

07:27 Олімпійська чемпіонка Парижа 2024 видала базу про Україну — інтерв'ю

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Text

08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2024
Text

22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

Text

18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

Text

17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті