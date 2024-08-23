Прогноз погоди в Україні на завтра 24 серпня від Наталки Діденко

Дівчата з українським прапором у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні в суботу, 24 серпня, буде сонячною та не спекотною. На День Незалежності в більшості областей не буде опадів, проте на Луганщині та Донеччині можливі подекуди грози та дощі.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди 24 серпня від Наталки Діденко

В Україні 24 серпня в більшості областей утримуватиметься температура +26..+30 °С. Спекотніше буде у східних областях, на південній частині та у Дніпропетровській області — +31...+35 °С.

Температурна карта України на 24 серпня. Фото: скриншот Метеопост

У Києві 24 серпня погода буде сонячною та без сильної спеки, впродовж дня очікуються +28...+29 °С.

Прогноз Наталки Діденко. Фото: скриншот

Наталка Діденко попередила, що вже у неділю сильна спека повернеться.

"Атмосфера саме на найголовніші наші свята робить нам такий чудовий синоптичний свіжий подарунок. Вже у неділю сильна спека повернеться. Проте недовго їй панувати", — написала вона.