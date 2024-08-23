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Приятный сюрприз в День Независимости — народный синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды

23 августа 2024 12:35
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 24 августа от Наталки Диденко.
Девушка с украинским флагом в Киеве. Фото: Новости.
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в субботу, 24 августа, будет солнечной и не жаркой. На День Независимости в большинстве областей не будет осадков, однако в Луганской и Донбассе возможны грозы и дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды 24 августа от Наталки Диденко

В Украине 24 августа в большинстве областей будет держаться температура +26..+30 °С. Жарче будет в восточных областях , на южной части и в Днепропетровской области — +31...+35 °С.

погода 24 августа 2024
Температурная карта Украины на 24 августа Фото: скриншот Метеопост

В Киеве 24 августа погода будет солнечной и без сильной жары, днем ожидаются +28...+29 °С.

прогноз
Прогноз Натальи Диденко. Фото: скриншот

Наталья Диденко предупредила, что уже в воскресенье сильная жара вернется.

"Атмосфера именно на самые главные наши праздники делает нам такой замечательный синоптический свежий подарок. Уже в воскресенье сильная жара вернется. Однако недолго ей властвовать", — написала она.

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