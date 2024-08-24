Магнітні бурі 24 серпня — прогноз для метеозалежних

Чоловік страждає від головного болю. Фото: Pexels

В Україні, у суботу, 24 серпня, не передбачаэться суттєвих магнітних бур. Впродовж останніх 24 годин сонячна активність була помірною, проте деякий вплив науковці все ж прогнозують.

Про це повідомляє Meteoprog.

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На Сонці за останні 24 години сталися вісім спалахів класу С, а також один спалах класу М5,1.

Спалахи М-класу на Сонці є середніми з великих спалахів та можуть викликати невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі. Можливий також сонячний радіаційний шторм.

Попри це, у п'ятницю геомагнітне поле коливатиметься від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 23 серпня:

Можливість малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%

Кількість сонячних плям – 80.

Головний біль в чоловіка. Фото: Pexels

Як магнітні бурі впливають на стан здоров'я

Магнітні бурі можуть відчутно негативно впливати на здоров'я людей. Прогнози магнітних бур допомагають захистити своє здоров'я тим людям, хто має серцево-судинні захворювання та зменшити ризики виникнення інфарктів та інсультів у високоактивні дні.