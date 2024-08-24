Магнітні бурі 24 серпня — прогноз для метеозалежних

Дев'ять спалахів на Сонці принесуть несподіванку — прогноз магнітних бур на сьогодні
В Україні, у суботу, 24 серпня, не передбачаэться суттєвих магнітних бур. Впродовж останніх 24 годин сонячна активність була помірною, проте деякий вплив науковці все ж прогнозують.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур 24 серпня
На Сонці за останні 24 години сталися вісім спалахів класу С, а також один спалах класу М5,1.
Спалахи М-класу на Сонці є середніми з великих спалахів та можуть викликати невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі. Можливий також сонячний радіаційний шторм.
Попри це, у п'ятницю геомагнітне поле коливатиметься від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 23 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму – 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 60%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%
- Кількість сонячних плям – 80.
Як магнітні бурі впливають на стан здоров'я
Магнітні бурі можуть відчутно негативно впливати на здоров'я людей. Прогнози магнітних бур допомагають захистити своє здоров'я тим людям, хто має серцево-судинні захворювання та зменшити ризики виникнення інфарктів та інсультів у високоактивні дні.
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