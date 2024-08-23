Прогноз погоди в Україні та Києві на завтра, 24 серпня

Пожежа в лісі. Ілюстративне фото: Facebook ООС

Погода в Україні та Києві завтра очікується спекотною та здебільшого сухою. Лише в окремих регіонах очікується короткочасний дощ з грозою.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні та Києві 24 серпня

Погода по Україні 24 серпня. Джерело: Укргідрометцентр

За інформацією синоптиків, завтра по всій території України невелика хмарність, без істотних опадів. Лише у Донецькій та Запорізькій областях вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер північний, 3-8 м/с.

Температурна карта 24 серпня. Джерело: Windy

Температура повітря у західних, північних, більшості центральних регіонах України вночі +11...+16°С, вдень +26...+31°С. На решті території вночі +17...+22°С, вдень +29...+34°С.

У Київській області завтра невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +11...+16°С, вдень +26...+31°С.

У столиці вночі +14...+16°С, вдень +26...+28°С.

Крім того, синоптики попереджають, що 24-26 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Закарпатської, 24-25 серпня та Чернівецької областей триватиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.