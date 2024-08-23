Прогноз погоды в Украине и Киеве на завтра, 24 августа

Пожар в лесу. Иллюстративное фото: Facebook ООС

Погода в Украине и Киеве завтра ожидается жаркой и в основном сухой. Лишь в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине и Киеве 24 августа

Погода в Украине 24 августа. Источник: Укргидрометцентр

По информации синоптиков, завтра по всей территории Украины небольшая облачность, без существенных осадков. В Донецкой и Запорожской областях днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 3-8 м/с.

Температурная карта 24 августа. Источник: Windy

Температура воздуха в западных, северных, большинстве центральных регионах Украины ночью +11...+16°С, днем +26...+31°С. На остальной территории ночью +17...+22°С, днем +29...+34°С.

В Киевской области завтра небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+16°С, днем +26...+31°С.

В столице ночью +14...+16°С, днем +26...+28°С.

Кроме того, синоптики предупреждают , что 24-26 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, 24-25 августа и Черновицкой областей, будет продолжаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.