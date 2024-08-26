Прогноз магнитных бурь на сегодня, 26 августа

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитных бурь в понедельник, 26 августа, не ожидается на Земле. В то же время за последние сутки на Солнце произошло 12 вспышек класса С и четыре — М.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь 26 августа

В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. Вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Самой большой была М1,7, которая может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле сегодня будет на спокойном уровне. Солнечная активность ожидается умеренной, с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 26 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

количество солнечных пятен — 88.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Воздействие магнитных бурь на здоровье людей

Негативное влияние магнитных бурь на организм может спровоцировать развитие болезней, таких как инфаркт, инсульт или расстройства вегетососудистой дистонии. Профилактические меры перед такими космическими событиями могут облегчить их последствия.

Как избежать угрозы здоровью от магнитных бурь: