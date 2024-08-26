Прогноз магнитных бурь на сегодня, 26 августа

Много вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь в понедельник, 26 августа, не ожидается на Земле. В то же время за последние сутки на Солнце произошло 12 вспышек класса С и четыре — М.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь 26 августа
В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. Вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Самой большой была М1,7, которая может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.
Геомагнитное поле сегодня будет на спокойном уровне. Солнечная активность ожидается умеренной, с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 26 августа:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- количество солнечных пятен — 88.
Воздействие магнитных бурь на здоровье людей
Негативное влияние магнитных бурь на организм может спровоцировать развитие болезней, таких как инфаркт, инсульт или расстройства вегетососудистой дистонии. Профилактические меры перед такими космическими событиями могут облегчить их последствия.
Как избежать угрозы здоровью от магнитных бурь:
- Снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;
- больше находитесь на свежем воздухе;
- не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно — алкоголем;
- подготовьте необходимый запас лекарственных средств;
- пейте больше травяного чая;
- снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
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