Прогноз погоди в Україні на завтра, 27 серпня

Чоловік рятується від спеки. Фото: УНІАН

Погода в Україні у вівторок, 27 серпня, очікується спекотною. У деяких областях температура повітря підвищиться до +35 °C. Водночас місцями можливі опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 27 серпня

У південній частині країни, на Закарпатті та Прикарпатті місцями можливий короткочасний дощ з грозами. На решті території опадів не передбачається.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +15...+20 °C, на півдні країни до +23 °C. Вдень стовпчики термометрів покажуть +29...+ 34 °C, а на високогір'ї Карпат +20...+25 °C.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 27 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики також попереджають, що 27-29 серпня в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Волинської, а 29 серпня Херсонської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 27 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 27 серпня

У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

у Києві вночі +18...+20 °C, вдень +31...+33 °C;

по області вночі +15...+20 °C, вдень +29...+34 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народний синоптик повідомила, що в Україні втримається спекотна повітряна маса. Максимальна температура повітря буде +30...+35 °C. У південній частині країни очікується +27... +31 °C.

За словами Діденко, дощі в більшості областей малоймовірні, лише в південній частині локальний циклон над Чорним морем зумовить місцями грозові дощі.

Циклон над Чорним морем. Фото: facebook.com/tala.didenko

У Києві буде сухо та спекотно. Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +33... +34 °C.