Прогноз погоды в Украине на завтра, 27 августа

Жара не отступит — где завтра в Украине ждать аномальной температуры воздуха
Погода в Украине во вторник, 27 августа, ожидается жаркой. В некоторых областях температура воздуха повысится до +35 °C. В то же время местами возможны осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 27 августа
В южной части страны, на Закарпатье и Прикарпатье местами возможен кратковременный дождь с грозами. На остальной территории осадков не предвидится.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15...+20 °C, на юге страны до +23 °C. Днем столбики термометров покажут +29...+34 °C, а на высокогорье Карпат +20...+25 °C.
Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.
Синоптики также предупреждают, что 27-29 августа в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Волынской, а 29 августа Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Киеве 27 августа
В столичном регионе будет переменная облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в Киеве ночью +18...+20 °C, днем +31...+33 °C;
- по области ночью +15...+20 °C, днем +29...+34 °C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик сообщила, что в Украине удержится жаркая воздушная масса. Максимальная температура воздуха будет +30...+35 °C. В южной части страны ожидается +27...+31 °C.
По словам Диденко, дожди в большинстве областей маловероятны, лишь в южной части локальный циклон над Черным морем обусловит местами грозовые дожди.
В Киеве будет сухо и жарко. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +33...+34 °C.
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