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Жара не отступит — где завтра в Украине ждать аномальной температуры воздуха

26 августа 2024 20:09
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 27 августа
Мужчина спасается от жары. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине во вторник, 27 августа, ожидается жаркой. В некоторых областях температура воздуха повысится до +35 °C. В то же время местами возможны осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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В южной части страны, на Закарпатье и Прикарпатье местами возможен кратковременный дождь с грозами. На остальной территории осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15...+20 °C, на юге страны до +23 °C. Днем столбики термометров покажут +29...+34 °C, а на высокогорье Карпат +20...+25 °C.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 27 августа
Погода в Украине 27 августа. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики также предупреждают, что 27-29 августа в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Волынской, а 29 августа Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Украине 27 августа
Пожарная угроза в Украине 27 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 27 августа

В столичном регионе будет переменная облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. 

Температура воздуха:

  • в Киеве ночью +18...+20 °C, днем +31...+33 °C;
  • по области ночью +15...+20 °C, днем +29...+34 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик сообщила, что в Украине удержится жаркая воздушная масса. Максимальная температура воздуха будет +30...+35 °C. В южной части страны ожидается +27...+31 °C.

По словам Диденко, дожди в большинстве областей маловероятны, лишь в южной части локальный циклон над Черным морем обусловит местами грозовые дожди.

Погода в Украине завтра, 27 августа
Циклон над черным морем. Фото: facebook.com/tala.didenko

В Киеве будет сухо и жарко. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +33...+34 °C.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

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