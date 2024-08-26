Погода в Украине 27 августа — прогноз от Укргидрометцентра

Лесной пожар. Фото: ГСЧС

Погода в Украине 27 августа будет очень жаркой. Столбики термометров поднимутся до +30...+35 °C, поэтому во всех областях объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 27 августа

По данным синоптиков, во вторник в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье местами возможен кратковременный дождь, а иногда гроза. На остальной территории без осадков.

Температура ночью будет колебаться в пределах +15…+20 °C, на юге страны до +23 °C. Уже днем столбики термометров "подпрыгнут" до +29...+34 °C, а на высокогорье Карпат +20...+25 °C.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 27 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 27 августа

В Киеве и области во вторник переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в Киеве ночью +18...+20 °C, днем +31...+33 °C;

в области ночью +15...+20 °C, днем +29...+34 °C.

Пожарная опасность в Украине 27 августа

Синоптики предупреждают, что 27-29 августа в Украине кроме Львовской, Закарпатской, Волынской, а 29 августа Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.