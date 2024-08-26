Прогноз погоды в Украине на завтра, 27 августа от Натальи Диденко — дождь и жара до +35 °C

Народный синоптик Диденко предупредила о жаре — какие области завтра раскалит до +35 °C
Погода в Украине во вторник, 27 августа, будет жаркой. Максимальная температура воздуха будет составлять +30...+35 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 27 августа
По прогнозу Диденко, 27 августа в Украине удержится жаркая воздушная масса. Максимальная температура воздуха будет составлять +30...+35 °C.
В то же время синоптик рассказала, что завтра есть одна интересная синоптическая деталь: в южной части температура воздуха будет, хотя и высокой, но едва ли не самой низкой в Украине — в течение дня +27... +31 °C.
Дожди в большинстве областей Украины 27 августа маловероятны, лишь в южной части локальный циклон над Черным морем обусловит местами грозовые дожди.
Погода в Киеве 26 августа
В Киеве во вторник будет сухо и жарко, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +33...+34 °C. Осадков в столице и области не предполагается.
В то же время Диденко рассказала, что ослабление жары постепенно начнется со 2-3 сентября.
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