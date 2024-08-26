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Из-за жары усилится опасность почти по всей Украине — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

26 августа 2024 04:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 26 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Мужчина, страдающий от сильной жары, поливает себя водой из бутылки. Фото иллюстративное: pexels.com
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в понедельник, 26 августа, будет немного облачной. Осадков не ожидается.

Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 26 августа

Погода в Украине 26 августа
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с, а в южной части страны — 7–12 м/с.

Температура ночью будет +14...+19 °С, а на юге — до +23 °С. Днем будет +29...+34 °С, на высокогорье Карпат +22...+27 °С, а в южных и центральных областях местами сильная жара +35...+36 °С.

Какие температурные показатели будут в Украине 26 августа
Карта температур в Украине от Укргидрометцентра

В Киевской области будет небольшая облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью будет +14...+19 °С, а днем +29...+34 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +17...+19 °С, а днем поднимутся до +31...+33 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Пожарная опасность в Украине на 26 августа
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

По всей территории Украины, кроме Волынской, Львовской и Закарпатской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в понедельник, 26 августа, максимальная температура воздуха будет составлять +30...+34 °С, местами +34...+36 °С. Дождей не ожидается. Всюду будет сухая и солнечная погода, поэтому возрастает пожарная опасность.

В Киеве столбики термометров днем поднимутся до +33...+34 °С.

"Никак старенький август не угомонится. Жара на неделе в Украине будет продолжаться. Одна надежда на хотя бы немного свежие ночи и утра. Однако днем практически повсюду будет при +30 °С", — отметила Диденко.

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