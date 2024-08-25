Прогноз погоды на завтра 26 августа от народного синоптика Наталки Диденко

Девушка во время сильной жары. Фото: Adobe Stock

В Украине завтра 26 августа будет продолжаться аномальная жара, с температурой до +36 °С. Дождей не ожидается, поэтому растет риск пожарной опасности.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По прогнозам Диденко, жара в Украине продолжится. В понедельник, 26 августа, максимальная температура воздуха будет от +30...+34 °С, местами показатели будут колебаться от +34...+36°С.

"Дождей не видно, повсюду будет солнечно, сухо, соответственно, растет пожарная опасность — осторожно", — отметила синоптик.

Температурная карта Украины 26 августа. Фото: метеопост

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В столице также предполагается потепление. Завтра днем температура воздуха в течение дня будет достигать +34 °С.

По словам Диденко, жара в Украине будет продолжаться в течение недели. Практически во всех регионах температура воздуха будет расти от +30 С и выше.

"Одна надежда — на хотя бы немного свежие ночи и утренники", — написала Диденко.