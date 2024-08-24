Прогноз погоды в Украине 25 августа — аномальная жара возвращается

Синоптики предупреждают об усилении аномальной жары завтра
Прогноз погоды в Украине 25 августа ожидается без осадков и с высокими температурными показателями до +37 °С на большей части территории. В Киевской области прогнозируется жаркая погода с температурой днем до +34 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 25 августа
В воскресенье, 25 августа, в Украине ожидается небольшая облачность. Синоптики сообщили, что осадки не ожидаются. Ветер будет преимущественно северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, однако в юго-восточной части страны днем местами передают порывы 15-20 м/с.
Температура в западных и северных областях ночью будет достигать +12...+17 °С, днем от +29...+34 °С. На высокогорье Карпат температурные показатели будут колебаться от +25...+30 °С.
На остальной территории ночью температура воздуха будет удерживаться в пределах +16...+21 °С, днем прогнозируется сильная жара +35...+37 °С.
Погода в Киевской области 25 августа
В Киевской области завтра будет сухо, без осадков, но синоптики передают о небольшой облачности. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться от +12…+17 °С. Днем столбик термометра будет показывать +29...+34 °С. В столице ночью будет теплее +14...+16 °С, днем +31...+33 °С.
Предупреждение о пожарной опасности
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 24-26 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, 24-25 августа и Черновицкой областей.
Прогноз погоды в Украине 25 августа от Наталки Диденко
По прогнозам Наталки Диденко, в Украине 25 августа будет держаться солнечная, жаркая сухая погода. Температура воздуха в течение дня в большинстве регионов будет колебаться в пределах +30…+34 °С. Жарче будет на юге , востоке и кое-где в центральных областях Украины с температурой +33...+36 °С.
В столице в воскресенье температура воздуха будет расти от +30 °С и выше. Небо будет без облаков.
Наталья Диденко прогнозирует, что жара в Украине задержится надолго.
"Неделя в Украине предполагается жаркой. Лето продолжается!" — пишет синоптик.
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