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Синоптики предупреждают об усилении аномальной жары завтра

24 августа 2024 21:47
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 25 августа — аномальная жара возвращается
Мужчина страдает от жары. Фото: Shutterstock
Светлана Силенко - Редактор

Прогноз погоды в Украине 25 августа ожидается без осадков и с высокими температурными показателями до +37 °С на большей части территории. В Киевской области прогнозируется жаркая погода с температурой днем до +34 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 25 августа

В воскресенье, 25 августа, в Украине ожидается небольшая облачность. Синоптики сообщили, что осадки не ожидаются. Ветер будет преимущественно северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, однако в юго-восточной части страны днем местами передают порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью будет достигать +12...+17 °С, днем от +29...+34 °С. На высокогорье Карпат температурные показатели будут колебаться от +25...+30 °С.

На остальной территории ночью температура воздуха будет удерживаться в пределах +16...+21 °С, днем прогнозируется сильная жара +35...+37 °С.

Украина
Карта погоды на Украине 25 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 25 августа

В Киевской области завтра будет сухо, без осадков, но синоптики передают о небольшой облачности. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +12…+17 °С. Днем столбик термометра будет показывать +29...+34 °С. В столице ночью будет теплее +14...+16 °С, днем +31...+33 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 24-26 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, 24-25 августа и Черновицкой областей.

погода в Украине
Карта пожарной опасности на 26 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине 25 августа от Наталки Диденко

По прогнозам Наталки Диденко, в Украине 25 августа будет держаться солнечная, жаркая сухая погода. Температура воздуха в течение дня в большинстве регионов будет колебаться в пределах +30…+34 °С. Жарче будет на юге , востоке и кое-где в центральных областях Украины с температурой +33...+36 °С.

карта продвижения циклона
Карта температур Украины. Фото: скриншот Метеопост

В столице в воскресенье температура воздуха будет расти от +30 °С и выше. Небо будет без облаков.

Наталья Диденко прогнозирует, что жара в Украине задержится надолго.

"Неделя в Украине предполагается жаркой. Лето продолжается!" — пишет синоптик.

Диденко
Прогноз от Натальи Диденко. Фото: скриншот

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