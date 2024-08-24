Прогноз погоды в Украине в субботу, 24 августа от Укргидрометцентра и народной синоптикини Наталки Диденко

Погодный подарок на День Независимости — синоптики утешили украинцев прогнозом на сегодня
Погода в Украине в субботу, 24 августа, на День Независимости будет солнечной и жаркой. Синоптики прогнозируют грозовой ливень в одном из регионов и комфортную погоду, но предупреждают о пожарной опасности сразу в нескольких областях Украины.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 24 августа
Синоптики Укргидрометцентра обещают переменную облачность по всей территории Украины. Погода будет сухой, без осадков. В Донецкой и Запорожской областях днем возможен кратковременный дождь с грозой.
Ветер преимущественно северный, скоростью 3-8 м/с.
Температура в западных, северных, большинстве центральных областей ночью будет колебаться в пределах +11...+16°С, а днем вырастет до +26...+31°С. На остальной территории ночью будет удерживаться в пределах +17...+22°С, а днем поднимется до +29...+34°С.
Погода в Киеве 24 августа
В Киевской области будет без осадков. Облачно с северным ветром скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от +11 до +16°С. Днем столбик термометра будет показывать +26...+31°С.
В Киеве ночью будет теплее +14...+16°С, а днем +26...+28°С.
Предупреждение о пожарной опасности
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 24-26 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, 24-25 августа и Черновицкой областей.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
В Украине 24 августа, в субботу, по прогнозу Наталки Диденко, большинство регионов будут иметь показатели температуры в пределах +26..+30 °С.
Жарче будет в восточных областях, на южной части и в Днепропетровской области — +31...+35 °С.
В Киеве 24 августа погода будет солнечной, жарких температур не ожидают — +28...+29 °С.
Однако Наталья Диденко предупредила, что уже в воскресенье сильная жара вернется: "Атмосфера как раз на самые главные наши праздники делает нам такой замечательный синоптический свежий подарок. Уже в воскресенье сильная жара вернется. Однако недолго ей властвовать", — написала она.
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