Прогноз погоды в Украине в субботу, 24 августа от Укргидрометцентра и народной синоптикини Наталки Диденко

Украинцы освежаются от жары. Фото: УНИАН

Погода в Украине в субботу, 24 августа, на День Независимости будет солнечной и жаркой. Синоптики прогнозируют грозовой ливень в одном из регионов и комфортную погоду, но предупреждают о пожарной опасности сразу в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 24 августа

Синоптики Укргидрометцентра обещают переменную облачность по всей территории Украины. Погода будет сухой, без осадков. В Донецкой и Запорожской областях днем возможен кратковременный дождь с грозой.

Карта погоды на Украине 24 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северный, скоростью 3-8 м/с.

Температура в западных, северных, большинстве центральных областей ночью будет колебаться в пределах +11...+16°С, а днем вырастет до +26...+31°С. На остальной территории ночью будет удерживаться в пределах +17...+22°С, а днем поднимется до +29...+34°С.

Погода в Киеве 24 августа

В Киевской области будет без осадков. Облачно с северным ветром скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от +11 до +16°С. Днем столбик термометра будет показывать +26...+31°С.

В Киеве ночью будет теплее +14...+16°С, а днем +26...+28°С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта пожарной угрозы 24-26 августа. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 24-26 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, 24-25 августа и Черновицкой областей.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

В Украине 24 августа, в субботу, по прогнозу Наталки Диденко, большинство регионов будут иметь показатели температуры в пределах +26..+30 °С.

Жарче будет в восточных областях, на южной части и в Днепропетровской области — +31...+35 °С.

Температурная карта Украины по прогнозу 24 августа. Фото: Метеопост

В Киеве 24 августа погода будет солнечной, жарких температур не ожидают — +28...+29 °С.

Пост Натальи Диденко о погоде 24 августа. Фото: скриншот

Однако Наталья Диденко предупредила, что уже в воскресенье сильная жара вернется: "Атмосфера как раз на самые главные наши праздники делает нам такой замечательный синоптический свежий подарок. Уже в воскресенье сильная жара вернется. Однако недолго ей властвовать", — написала она.