Погода в Украине 24 августа - синоптики дали прогноз на День независимости

Люди умываются в фонтане. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине и Киеве завтра ожидается жаркой и в основном сухой. Лишь в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 24 августа. Источник: Укргидрометцентр

Погода в Украине и Киеве 24 августа

По информации синоптиков, завтра по всей территории Украины небольшая облачность, без существенных осадков. В Донецкой и Запорожской областях днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 3-8 м/с.

Температурная карта 24 августа. Источник: Windy

Температура воздуха в западных, северных, большинстве центральных регионах Украины ночью +11...+16 °С, днем +26...+31 °С. На остальной территории ночью +17...+22 °С, днем +29...+34 °С.

В Киевской области завтра небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+16 °С, днем +26...+31 °С.

В столице ночью +14...+16°С, днем +26...+28°С.

Кроме того, синоптики предупреждают, что 24-26 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, 24-25 августа и Черновицкой областей, будет продолжаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожароопасность. Источник: Укргидрометцентр

Прогноз от Натальи Диденко

В Украине 24 августа в большинстве областей будет держаться температура +26..+30 °С. Жарче будет в восточных областях , на южной части и в Днепропетровской области — +31...+35 °С.

Температурная карта Украины на 24 августа Фото: скриншот Метеопост

В Киеве 24 августа погода будет солнечной и без сильной жары, днем ожидаются +28...+29 °С.

Наталья Диденко предупредила, что уже в воскресенье сильная жара вернется .

"Атмосфера именно на самые главные наши праздники делает нам такой замечательный синоптический свежий подарок. Уже в воскресенье сильная жара вернется. Однако недолго ей властвовать", — написала она.