Погода в Украине 24 августа - синоптики дали прогноз на День независимости

Синоптки сообщили, какие неожиданности подготовила украинцам погода на День Независимости
Погода в Украине и Киеве завтра ожидается жаркой и в основном сухой. Лишь в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Погода в Украине и Киеве 24 августа
По информации синоптиков, завтра по всей территории Украины небольшая облачность, без существенных осадков. В Донецкой и Запорожской областях днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 3-8 м/с.
Температура воздуха в западных, северных, большинстве центральных регионах Украины ночью +11...+16 °С, днем +26...+31 °С. На остальной территории ночью +17...+22 °С, днем +29...+34 °С.
В Киевской области завтра небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+16 °С, днем +26...+31 °С.
В столице ночью +14...+16°С, днем +26...+28°С.
Кроме того, синоптики предупреждают, что 24-26 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, 24-25 августа и Черновицкой областей, будет продолжаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз от Натальи Диденко
В Украине 24 августа в большинстве областей будет держаться температура +26..+30 °С. Жарче будет в восточных областях , на южной части и в Днепропетровской области — +31...+35 °С.
В Киеве 24 августа погода будет солнечной и без сильной жары, днем ожидаются +28...+29 °С.
Наталья Диденко предупредила, что уже в воскресенье сильная жара вернется .
"Атмосфера именно на самые главные наши праздники делает нам такой замечательный синоптический свежий подарок. Уже в воскресенье сильная жара вернется. Однако недолго ей властвовать", — написала она.
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