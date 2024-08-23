Погода в Україні 24 серпня — синоптики дали прогноз на День незалежності

Люди вмиваються у фонтані. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні та Києві завтра очікується спекотною та здебільшого сухою. Лише в окремих регіонах очікується короткочасний дощ з грозою.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода по Україні 24 серпня. Джерело: Укргідрометцентр

Погода в Україні та Києві 24 серпня

За інформацією синоптиків, завтра по всій території України невелика хмарність, без істотних опадів. Лише у Донецькій та Запорізькій областях вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер північний, 3-8 м/с.

Температурна карта на 24 серпня. Джерело: Windy

Температура повітря у західних, північних, більшості центральних регіонах України вночі +11...+16 °С, вдень +26...+31 °С. На решті території вночі +17...+22 °С, вдень +29...+34 °С.

У Київській області завтра невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +11...+16 °С, вдень +26...+31 °С.

У столиці вночі +14...+16 °С, вдень +26...+28 °С.

Крім того, синоптики попереджають, що 24-26 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Закарпатської, 24-25 серпня та Чернівецької областей триватиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека. Джерело: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталії Діденко

В Україні 24 серпня в більшості областей утримуватиметься температура +26..+30 °С. Спекотніше буде у східних областях, на південній частині та у Дніпропетровській області — +31...+35 °С.

Температурна карта України на 24 серпня. Фото: скриншот Метеопост

У Києві 24 серпня погода буде сонячною та без сильної спеки, впродовж дня очікується +28...+29 °С.

Наталка Діденко попередила, що вже у неділю сильна спека повернеться.

"Атмосфера саме на найголовніші наші свята робить нам такий чудовий синоптичний свіжий подарунок. Вже у неділю сильна спека повернеться. Проте недовго їй панувати", — написала вона.