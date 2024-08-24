Прогноз погоди в Україні в суботу, 24 серпня від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Українці освіжаються від спеки. Фото: УНІАН

Погода в Україні у суботу, 24 серпня, на День Незалежності буде сонячною та подекуди спекотною. Синоптики прогнозують грозову зливу в одному з регіонів та комфортну погоду, але попереджають про пожежну небезпеку одразу в кількох областях України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 24 серпня

Синоптики Укргідрометцентру обіцяють мінливу хмарність по всій території України. Погода буде сухою, без опадів. Проте, у Донецькій та Запорізькій областях вдень можливий короткочасний дощ з грозою.

Карта погоди в Україні 24 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північний, швидкістю 3-8 м/с.

Температура у західних, північних, більшості центральних областей вночі коливатиметься у межах +11...+16 °С, а вдень зросте до +26...+31°С. На решті території вночі утримуватиметься в межах +17...+22 °С, а вдень підніметься до +29...+34 °С.

Погода в Києві 24 серпня

У Київській області буде сухо, без опадів. Мінлива хмарність з північним вітром швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від +11°С до +16°С. Вдень стовпчик термометра показуватиме +26...+31 °С.

У Києві вночі буде тепліше — +14...+16°С, а вдень +26...+28 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта пожежної небезпеки 24-26 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки протягом 24-26 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Закарпатської, 24-25 серпня і Чернівецької областей.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

В Україні 24 серпня, в суботу, за прогнозом Наталки Діденко більшість регіонів матимуть показники температури в межах +26..+30 °С.

Спекотніше буде у східних областях, на південній частині та у Дніпропетровській області — +31...+35 °С.

Температурна карта України за прогнозом 24 серпня. Фото: Метеопост

У Києві 24 серпня погода буде сонячною, спекотних температур не очікуватимуть — +28...+29 °С.

Пост Наталки Діденко про погоду 24 серпня. Фото: скриншот

Проте, Наталка Діденко попередила, що вже у неділю сильна спека повернеться: "Атмосфера саме на найголовніші наші свята робить нам такий чудовий синоптичний свіжий подарунок. Вже у неділю сильна спека повернеться. Проте недовго їй панувати", — написала вона.