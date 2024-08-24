Прогноз погоди в Україні 25 серпня — аномальна спека повертається

Чоловік страждає від спеки. Фото: Shutterstock

Прогноз погоди в Україні завтра, 25 серпня, очікується без опадів та з високими температурними показниками до +37 °С на більшій частині території. У Київській області прогнозується спекотна погода з температурою вдень до +34 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 25 серпня

У неділю, 25 серпня, в Україні очікується невелика хмарність. Синоптики повідомили, що опади не передбачаються. Вітер буде переважно північно-східний, східний, 5-10 м/с, проте у південно-східній частині країни вдень місцями передають пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі сягатиме від +12...+17 °С, вдень від +29...+34 °С. На високогір'ї Карпат температурні показники коливатимуться від +25...+30 °С.

На решті території вночі температура повітря утримуватиметься в межах +16...+21 °С, вдень прогнозується сильна спека +35...+37 °С.

Карта погоди в Україні 25 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області 25 серпня

На Київщині завтра буде сухо, без опадів, але синоптики передають про невелику хмарність. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +12...+17°С. Вдень стовпчик термометра показуватиме +29...+34 °С. У столиці вночі буде тепліше +14...+16 °С, вдень +31...+33 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки протягом 24-26 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Закарпатської, 24-25 серпня і Чернівецької областей.

Карта пожежної небезпеки на 26 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні 25 серпня від Наталки Діденко

За прогнозами Наталки Діденко, в Україні 25 серпня утримуватиметься сонячна, спекотна суха погода. Температура повітря протягом дня у більшості регіонів коливатиметься в межах +30...+34 °С. Спекотніше буде на півдні, сході та подекуди у центральних областях України з температурою +33...+36 °С.

Карта температур України. Фото: скриншот Метеопост

У столиці в неділю температура повітря зростатиме від +30 °С і вище. Небо буде без хмар.

Наталка Діденко прогнозує, що спека в Україні затримається надовго.

"Тиждень в Україні передбачається спекотним. Літечко триває!" — пише синоптик.