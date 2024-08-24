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Україну накриє хвиля спеки — синоптики попередили про небезпечну погоду на завтра

24 серпня 2024 18:11
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра 25 серпня від Укргідрометцентру
Дівчина під час сильної спеки. Фото: ua.depositphotos.com
Світлана Силенко - Редактор

Прогноз погоди в Україні завтра, 25 серпня, очікується без опадів та з високими температурними показниками до +37 °С на більшій частині території. У Київській області прогнозується спекотна погода з температурою вдень до +34 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 25 серпня 

У неділю, 25 серпня, в Україні очікується невелика хмарність. Синоптики повідомили, що опади не передбачаються. Вітер буде переважно північно-східний, східний, 5-10 м/с, проте у південно-східній частині країни вдень місцями передають пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі сягатиме від +12...+17 °С, вдень від +29...+34 °С. На високогір'ї Карпат температурні показники коливатимуться від +25...+30 °С.

На решті території вночі температура повітря утримуватиметься в межах +16...+21 °С, вдень прогнозується сильна спека +35...+37 °С.

Прогноз погоди на 25 серпня
Карта погоди в Україні 25 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області 25 серпня

На Київщині завтра буде сухо, без опадів, але синоптики передають про невелику хмарність. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +12...+17 °С. Вдень стовпчик термометра показуватиме +29...+34 °С. У столиці вночі буде тепліше +14...+16 °С, вдень +31...+33 °С.

Погода на 25 серпня
Температурна карта України на 25 серпня. Фото: Метеопост

Попередження про пожежну небезпеку

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки протягом 24-26 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Закарпатської, 24-25 серпня і Чернівецької областей.

пожежна небезпека 26 серпня
Карта пожежної небезпеки на 26 серпня. Фото: Укргідрометцентр

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