Прогноз погоди в Україні в неділю 25 серпня від Наталки Діденко

В Україну повернеться небувала спека — народний синоптик Діденко попередила українців
В Україні у неділю, 25 серпня, очікується сонячна та суха погода без опадів. Температурні показники сягнуть до +36 °С.
Про це повідомила 24 серпня народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 25 серпня від Наталки Діденко
За прогнозами Наталки Діденко, в Україні 25 серпня утримуватиметься сонячна, спекотна суха погода. Температура повітря протягом дня у більшості регіонів коливатиметься в межах +30...+34 °С. Спекотніше буде на півдні, сході та подекуди у центральних областях України з температурою +33...+36 °С.
У столиці в неділю температура повітря зростатиме від +30 °С і вище. Небо буде без хмар.
Наталка Діденко прогнозує, що спека в Україні затримається надовго.
"Тиждень в Україні передбачається спекотним. Літечко триває!" — пише синоптик.
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