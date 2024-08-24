Прогноз погоды в Украине в воскресенье 25 августа от Наталки Диденко

В Украину вернется небывалая жара – народный синоптик Диденко предупредила украинцев
В Украине в воскресенье, 25 августа, ожидается солнечная и сухая погода без осадков. Температурные показатели составят до +36 °С.
Об этом сообщила 24 августа народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине 25 августа от Наталки Диденко
По прогнозам Наталки Диденко, в Украине 25 августа будет держаться солнечная, жаркая сухая погода. Температура воздуха в течение дня в большинстве регионов будет колебаться в пределах +30…+34 °С. Жарче будет на юге, востоке и в некоторых регионах центральных областей Украины с температурой +33...+36 °С.
В столице в воскресенье температура воздуха будет расти от +30 °С и выше. Небо будет без облаков.
Наталья Диденко прогнозирует, что жара в Украине задержится надолго .
"Неделя в Украине предполагается жаркой. Лето продолжается!" – пишет синоптик.
Читайте Новини.LIVE!