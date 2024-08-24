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В Украину вернется небывалая жара – народный синоптик Диденко предупредила украинцев

24 августа 2024 13:55
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине в воскресенье 25 августа от Наталки Диденко
Велосипедист охлаждается от жары. Фото: Reuters
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в воскресенье, 25 августа, ожидается солнечная и сухая погода без осадков. Температурные показатели составят до +36 °С.

Об этом сообщила 24 августа народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 25 августа от Наталки Диденко

По прогнозам Наталки Диденко, в Украине 25 августа будет держаться солнечная, жаркая сухая погода. Температура воздуха в течение дня в большинстве регионов будет колебаться в пределах +30…+34 °С. Жарче будет на юге, востоке и в некоторых регионах центральных областей Украины с температурой +33...+36 °С.

Погода в Украине 25 августа
Карта температур Украины. Фото: скриншот Метеопост

В столице в воскресенье температура воздуха будет расти от +30 °С и выше. Небо будет без облаков.

Наталья Диденко прогнозирует, что жара в Украине задержится надолго .

"Неделя в Украине предполагается жаркой. Лето продолжается!" – пишет синоптик.

погода 25 августа
Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

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