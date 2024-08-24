Прогноз погоды на завтра 25 августа от Укргидрометцентра.

Украину накроет волна жары — синоптики предупредили об опасной погоде на завтра
Прогноз погоды в Украине завтра 25 августа ожидается без осадков и с высокими температурными показателями до +37 °С на большей части территории. В Киевской области прогнозируется жаркая погода с температурой днем до +34 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 25 августа
В воскресенье, 25 августа, в Украине ожидается небольшая облачность. Синоптики сообщили, что осадки не ожидаются. Ветер будет преимущественно северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, однако в юго-восточной части страны днем местами передают порывы 15-20 м/с.
Температура в западных и северных областях ночью будет достигать +12...+17 °С, днем от +29...+34 °С. На высокогорье Карпат температурные показатели будут колебаться от +25...+30°С.
На остальной территории ночью температура воздуха будет удерживаться в пределах +16...+21°С, днем прогнозируется сильная жара +35...+37°С.
Погода в Киевской области 25 августа
В Киевской области завтра будет сухо, без осадков, но синоптики передают о небольшой облачности. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться от +12…+17°С. Днем столбик термометра будет показывать +29...+34°С. В столице ночью будет теплее +14...+16°С, днем +31...+33°С.
Предупреждение о пожарной опасности
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 24-26 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, 24-25 августа и Черновицкой областей.
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