Прогноз погоды на завтра 25 августа от Укргидрометцентра.

Девушка во время сильной жары. Фото: ua.depositphotos.com

Прогноз погоды в Украине завтра 25 августа ожидается без осадков и с высокими температурными показателями до +37 °С на большей части территории. В Киевской области прогнозируется жаркая погода с температурой днем до +34 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 25 августа

В воскресенье, 25 августа, в Украине ожидается небольшая облачность. Синоптики сообщили, что осадки не ожидаются. Ветер будет преимущественно северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, однако в юго-восточной части страны днем местами передают порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью будет достигать +12...+17 °С, днем от +29...+34 °С. На высокогорье Карпат температурные показатели будут колебаться от +25...+30°С.

На остальной территории ночью температура воздуха будет удерживаться в пределах +16...+21°С, днем прогнозируется сильная жара +35...+37°С.

Карта погоды на Украине 25 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 25 августа

В Киевской области завтра будет сухо, без осадков, но синоптики передают о небольшой облачности. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +12…+17°С. Днем столбик термометра будет показывать +29...+34°С. В столице ночью будет теплее +14...+16°С, днем +31...+33°С.

Температурная карта Украины на 25 августа Фото: Метеопост

Предупреждение о пожарной опасности

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 24-26 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, 24-25 августа и Черновицкой областей.