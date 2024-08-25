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Аномальная жара будет беспощадной — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

25 августа 2024 10:38
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 25 августа - наступит аномальная жара
Человек пытается охладиться во время жары. Иллюстративное фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине сегодня, 25 августа, ожидается без осадков и аномально высокой температурой воздуха на большей части территории. Лишь в вечернее и ночное время суток воздух охладится до комфортных показателей термометров.

Об этом информируют Укргидрометцентр и народный синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 25 августа

погода на 25 августа
Прогноз погоды на 25 августа. Источник: Укргидрометцентр

По словам Укргидрометцентра, в Украине ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, в юго-восточных днем возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью +12...+17°С, днем от +29...+34°С. В горах температурные показатели будут колебаться от +25...+30°С.

На остальной территории ночью температура воздуха будет удерживаться в пределах +16...+21°С, днем прогнозируется сильная жара +35...+37°С.

погода 25 августа
Температурная карта 25 августа. Источник: meteopost.com

Возвращение аномальной жары подтвердила и народный синоптик Наталка Диденко. По словам синоптика, сегодня температура воздуха в течение дня ожидается +30…+34°С, на юге, востоке и местами в центре +33…+36°С.

Погода в Киеве и области 25 августа

В Киевской области сегодня сухая погода, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от +12...+17°С. Днем столбики термометра покажут +29...+34°С.

В столице ночью будет теплее +14...+16°С, днем жарко, +31...+33°С. Наталья Диденко отмечает, что сегодня в столице ожидается более +30°С и выше.

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