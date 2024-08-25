Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Аномальна спека буде нещадною — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні arrow

Аномальна спека буде нещадною — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

25 серпня 2024 10:38
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 25 серпня — настане аномальна спека
Чоловік намагається охолодитись під час спеки. Ілюстративне фото: freepik
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні сьогодні, 25 серпня, очікується без опадів та з аномально високою температурою повітря на більшій частині території. Лише у вечірню та нічну пору доби повітря охолодиться до комфортних показників термометрів. 

Про це інформують Укргідрометцентр та народний синоптик Наталка Діденко

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні та Києві 25 серпня

погода на 25 серпня
Прогноз погоди на 25 серпня. Джерело: Укргідрометцентр

За словами Укргідрометцентру, в Україні очікується невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, східний, 5-10 м/с, у південно-східних вдень можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі +12...+17°С, вдень від +29...+34°С. У горах температурні показники коливатимуться від +25...+30°С.

На решті території вночі температура повітря утримуватиметься в межах +16...+21°С, вдень прогнозується сильна спека +35...+37°С.

погода 25 серпня
Температурна карта 25 серпня. Джерело: meteopost.com

Повернення аномальної спеки підтвердила й народний синоптик Наталка Діденко. За словами синоптика, сьогодні температура повітря протягом дня очікується +30...+34°С, на півдні, сході та місцями у центрі +33...+36°С.

Погода у Києві та області 25 серпня

У Київській області сьогодні суха погода, мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний з переходом у східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від +12...+17°С. Вдень стовпчики термометра покажуть +29...+34°С.

У столиці вночі буде тепліше +14...+16°С, вдень спекотно, +31...+33°С. Наталка Діденко зауважує, що сьогодні у столиці очікується до понад +30°С і вище.

Також важливі новини дня по темі:

погода Укргідрометцентр Україна Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні температура повітря аномальна спека спека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:39 У ТЦК пояснили, чи треба ставати на військовий облік абітурієнткам

10:38 Аномальна спека буде нещадною — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

10:18 Нічний обстріл Миколаївщини — пошкоджено близько 15 будинків

09:57 Зеленський показав нову українську ракету-дрон "Паляниця"

09:53 Пожежа в Пересипському районі Одеси — рятувальники півтори години боролися з вогнем

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

09:44 Де Буффон і Нойєр — названо десять найбільших воротарів в історії футболу

09:22 Поспішіть із виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса — Рені ускладнюється

09:16 Нічна російська атака дронами та балістикою — скільки цілей знищили сили ППО

08:47 Окупанти вдарили ракетами по Балаклії — в ДСНС показали руйнування після обстрілу

08:23 Чоловік хотів виїхати з України за ізраїльським паспортом — як його покарав суд

10:39 У ТЦК пояснили, чи треба ставати на військовий облік абітурієнткам

10:38 Аномальна спека буде нещадною — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

10:18 Нічний обстріл Миколаївщини — пошкоджено близько 15 будинків

09:57 Зеленський показав нову українську ракету-дрон "Паляниця"

09:53 Пожежа в Пересипському районі Одеси — рятувальники півтори години боролися з вогнем

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

09:44 Де Буффон і Нойєр — названо десять найбільших воротарів в історії футболу

09:22 Поспішіть із виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса — Рені ускладнюється

09:16 Нічна російська атака дронами та балістикою — скільки цілей знищили сили ППО

08:47 Окупанти вдарили ракетами по Балаклії — в ДСНС показали руйнування після обстрілу

08:23 Чоловік хотів виїхати з України за ізраїльським паспортом — як його покарав суд

Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті