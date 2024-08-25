Прогноз погоди в Україні 25 серпня — настане аномальна спека

Чоловік намагається охолодитись під час спеки. Ілюстративне фото: freepik

Погода в Україні сьогодні, 25 серпня, очікується без опадів та з аномально високою температурою повітря на більшій частині території. Лише у вечірню та нічну пору доби повітря охолодиться до комфортних показників термометрів.

Про це інформують Укргідрометцентр та народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні та Києві 25 серпня

Прогноз погоди на 25 серпня. Джерело: Укргідрометцентр

За словами Укргідрометцентру, в Україні очікується невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, східний, 5-10 м/с, у південно-східних вдень можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі +12...+17°С, вдень від +29...+34°С. У горах температурні показники коливатимуться від +25...+30°С.

На решті території вночі температура повітря утримуватиметься в межах +16...+21°С, вдень прогнозується сильна спека +35...+37°С.

Температурна карта 25 серпня. Джерело: meteopost.com

Повернення аномальної спеки підтвердила й народний синоптик Наталка Діденко. За словами синоптика, сьогодні температура повітря протягом дня очікується +30...+34°С, на півдні, сході та місцями у центрі +33...+36°С.

Погода у Києві та області 25 серпня

У Київській області сьогодні суха погода, мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний з переходом у східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від +12...+17°С. Вдень стовпчики термометра покажуть +29...+34°С.

У столиці вночі буде тепліше +14...+16°С, вдень спекотно, +31...+33°С. Наталка Діденко зауважує, що сьогодні у столиці очікується до понад +30°С і вище.