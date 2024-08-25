Прогноз погоди на завтра 26 серпня від народного синоптика Наталки Діденко

Дівчина під час сильної спеки. Фото: Adobe Stock

В Україні завтра 26 серпня триватиме аномальна спека, з температурою до +36 °С. Дощів не очікується, тому зростає ризик пожежної небезпеки.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За прогнозами Діденко, спека в Україні продовжиться. У понеділок, 26 серпня, максимальна температура повітря становитиме від +30...+34 °С, місцями показники коливатимуться від +34...+36 °С.

"Дощів не видно, повсюди буде сонячно, сухо, відповідно, зростає пожежна небезпека — обережненько", — зазначила синоптик.

Температурна карта України 26 серпня. Фото: метеопост

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У столиці також передбачається потепління. Завтра вдень температура повітря протягом дня сягатиме до +34 °С.

За словами Діденко, спека в Україні триватиме протягом тижня. Практично у всіх регіонах температура повітря зростатиме від +30 °С і вище.

"Одна надія — на хоча б трохи свіжіші ночі та ранки", — написала Діденко.