Прогноз погоди на завтра 26 серпня від народного синоптика Наталки Діденко

Стовпчики термометрів зашкалюватимуть — народний синоптик Діденко спрогнозувала погоду на завтра
В Україні завтра 26 серпня триватиме аномальна спека, з температурою до +36 °С. Дощів не очікується, тому зростає ризик пожежної небезпеки.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 26 серпня
За прогнозами Діденко, спека в Україні продовжиться. У понеділок, 26 серпня, максимальна температура повітря становитиме від +30...+34 °С, місцями показники коливатимуться від +34...+36 °С.
"Дощів не видно, повсюди буде сонячно, сухо, відповідно, зростає пожежна небезпека — обережненько", — зазначила синоптик.
Прогноз погоди у Києві 26 серпня
У столиці також передбачається потепління. Завтра вдень температура повітря протягом дня сягатиме до +34 °С.
За словами Діденко, спека в Україні триватиме протягом тижня. Практично у всіх регіонах температура повітря зростатиме від +30 °С і вище.
"Одна надія — на хоча б трохи свіжіші ночі та ранки", — написала Діденко.
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